Движението по пътя Симитли - Разлог е в една лента

Трафикът се регулира от сигналисти СНИМКА: Pixabay

Движението при км 30 на път II-19 Симитли - Разлог се осъществява двупосочно в една лента поради почистване на канавки, съобщиха от АПИ. 

Шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост. Трафикът се регулира от сигналисти. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

