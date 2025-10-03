Обилни валежи и повишаване на снежната покривка в планинските райони на Сърбия се очакват днес

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Обилни валежи и увеличаване на снежната покривка във високопланинските райони на Южна, Югозападна и Централна Сърбия прогнозира за днес сръбският хидрометеорологичен институт, съобщават местните медии, цитирани от БТА.

В планинските и хълмисти райони се очаква облачно и студено време и увеличаване на снежната покривка с нови 10 до 20 см, а на места и с до 30 см. Във високите планински райони снежната покрива може да достигне над 60 см.

Сръбският хидрометеорологичен институт прогнозира и обилни валежи, като се очакват нови количества дъжд от 30 до 50 милиметра, а на някои места и над 60 милиметра, съобщи регионалната телевизия Ен1.

Сръбският автомобилен съюз предупреди днес, че шофирането в районите с висока надморска височина в Южна, Югозападна и Централна Сърбия ще бъде затруднено от снеговалежи, придружени от вятър, и поледица, съобщи сръбското издание „Данас".

Сред засегнатите райони са планинските курорти Златибор и Копаоник.

Видимостта ще бъде ограничена поради дъжд, мокри пътища и ниска облачност на проходите, но и по пътищата в районите с по-ниска надморска височина.

Тази сутрин няма опашки на пунктовете за пътни такси за магистралите.

Според данни на Граничната полиция няма забавяне на пътническите терминали на граничните пунктове.

Товарните превозни средства чакат по около 60 минути на граничните пунктове "Хоргош" на границата с Унгария и „Шид" на границата с на границата с Хърватия при излизане от Сърбия, а на пункта „Батровци" на границата с Хърватия - 240 минути.

На останалите гранични пунктове няма опашки.