Над 30 машини работят на терен за почистване на пътищата от падналия сняг

Заради снегопочистване в момента е спряно движението на товарни автомобили по автомагистрала "Тракия"

Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов каза, че към момента над 30 машини работят на терен за почистване на пътищата от падналия сняг. Според него обстановката е усложнена поради рано дошлите снеговалежи. Министърът обясни, че тя е съчетана и с неподготвеността на водачите. Автомобилите са с летни гуми, нормално е в тази част на годината, но това създава допълнително усложнение, посочи Иванов.

Министърът каза, че заради снегопочистване в момента е спряно движението на товарни автомобили по автомагистрала "Тракия" в Софийската част - в района на Вакарел, Ихтиман, където са и ремонтните дейности, и по автомагистрала "Хемус" в района на Витиня, за да може да се изтеглят тежките автомобили.

Иванов посочи още, че тази сутрин е имало заседнал тежкотоварен автомобил в изпреварващата лента. Не знам какво точно прави там, но е препречил движението, вече е изтеглен и снегопочистващите машини работят, така че към този момент би трябвало всички пътища да са проходими вече, каза министърът на регионалното развитие.

