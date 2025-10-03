ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Поне още 2 часа отводняват кръстовището в Пловдив,...

Наводнение спря движението по пътя Ахтопол - Синеморец

Ограничено е движението по път III-9901 Ахтопол - Синеморец поради наводнение, съобщиха от АПИ.

Всички автомобили изчакват на място. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

