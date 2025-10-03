ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Зам.-министър Барбалов: Целта на държавата е въвеж...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/spravochnik/article/21423160 www.24chasa.bg

Затвориха пътищата до Витоша

2212
снимка: Столична община

Пътищата към Алеко и Златните мостове са временно затворени, за да се гарантира безопасността на всички, докато се отстранят падналите дървета и опасността премине. Причината е силен вятър и снеговалеж, заявяват от общината.

От Столична община съобщиха, че подаденото съобщение чрез BG-Alert, която е била задействана по-рано днес, не е съгласувано с кмета на София. 

Малко обаче, кметът на София заяви пред журналисти, че не е вярно, че BG-ALERT е задействан без негово знание - "съгласували сме го с директора на дирекция „Аварийна помощ и превенция“ към Столична община Красимир Димитров и смятам, че решението беше правилно".

Екипи на Столичен инспекторат и дирекция “Аварийна помощ и превенция” (АПП) са незабавно мобилизирани и вече работят усилено на терен по отстраняването на падналите дървета и клони.

"Предприемат се незабавни вътрешни мерки за затягане на протоколите за кризисна комуникация, за да гарантираме, че само проверена и точна информация ще бъде разпространявана в бъдеще", добавят от "Московска" 33 и уточняват. че скоро планината ще бъде достъпна и безопасна.

снимка: Столична община

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Полезно

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание