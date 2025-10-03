Аварирал тир спря движението в Прохода на Републиката край Пчелиново

Ограничено е движението по път II-55 Велико Търново - Гурково /Проход на Република/ в района на Пчелиново поради аварирал тежкотоварен автомобил. Трафикът на автомобили до 12 т се пренасочва през проход "Шипка", а тежкотоварните автомобили над 12 т изчакват на място, съобщиха от АПИ.

