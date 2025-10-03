ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Зам.-министър Барбалов: Целта на държавата е въвеж...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/spravochnik/article/21423544 www.24chasa.bg

Аварирал тир спря движението в Прохода на Републиката край Пчелиново

1004
Аварирал тир СНИМКА: Архив

Ограничено е движението по път II-55 Велико Търново - Гурково /Проход на Република/ в района на Пчелиново поради аварирал тежкотоварен автомобил. Трафикът на автомобили до 12 т се пренасочва през проход "Шипка", а тежкотоварните автомобили над 12 т изчакват на място, съобщиха от АПИ. 

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка и зимното поддържане на републиканската мрежа от интернет страницата на АПИ – www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20.

Аварирал тир СНИМКА: Архив

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Полезно

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание