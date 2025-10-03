Вижте къде в София няма да има вода на 6 октомври

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

На 6 октомври (понеделник) 2025 г. във връзка с пресвързване на уличен водопровод по бул. „Александър Стамболийски", ж.к. „Зона Б-18" и ж.к. „Зона Б-19" се налага спиране на водоподаването от 09:00 до 21:00 часа на клиентите на „Софийска вода" в района между:

бул. „Константин Величков", бул. „Тодор Александров" и бул. „Инж. Иван Иванов".

При продължителност на строително-ремонтните дейности над 12 часа „Софийска вода" ще осигури алтернативно водоснабдяване с водоноска на следния адрес: бул. „Александър Стамболийски" на кръстовището с ул. „Димитър Петков".

Ремонтните дейности ще осигурят по-добро управление на водопроводната мрежа като максимално се ограничат зоните на евентуални бъдещи нарушения на водоснабдяването. Това съобщиха от пресцентъра на "Софийска вода".

Засегнатите от прекъсването на водата, могат да получат повече информация от Телефонния център на „Софийска вода" АД на телефон 0800 121 21 или да следят за развитието на всички текущи теренни дейности в реално време чрез Виртуалния информационен център на дружеството.