Част от проходите остават затворени за почистване от снега

Част от проходите остават затворени за почистване, въведени са временни ограничения на движението в участъци от автомагистралите, каза пред журналисти комисар Мария Ботева, заместник-началник на отдел "Пътна Полиция" в Главна дирекция "Национална полиция", след заседанието на оперативния щаб във връзка с усложнената метеорологична обстановка.

Остават затворени за почистване част от проходите или участъците от тях, които в едната или в другата посока на движение са били затворени, за да се отстранят паднали дървета или да се почисти снегът. Обстановката е твърде динамична. От 16:00 ч. днес до 21:00 ч. на автомагистрала "Тракия" е ограничено движението на товарни автомобили над 12 тона с ремаркета, като целта е да се облекчи трафикът на леките автомобили, обясни комисар Ботева.

Предприети са всички необходими действия за премахване на препятствията, които затрудняват или са блокирали участъци от републиканската пътна мрежа, каза тя. Комисар Ботева апелира всички хора, които планират пътувания, да се информират. Продължава временната организация на движението с алтернативни маршрути в засегнатите участъци по Черноморието, отбеляза тя.

Гражданите да бъдат въоръжени с търпение, призова комисар Мария Ботева, цитирана от БТА.

По-рано днес министри от правителството представиха актуална информация за ситуацията в наводнените места в Бургаско и обявиха мерки за справяне с щетите от бедствието.