Гледка към Морската градина превръща 68 кв. м в малък оазис за релакс

Тапетните врати в двустайното жилище буквално се "сливат" със стените и създават усещане за единство в интериора

Съвременният дом е не просто пространство за живеене, той е отражение на личния стил и усещането за уют. Именно с тази идея е създаден последният осъществен проект на Anita Boshnakova Design Studio на неголям апартамент в нова кооперация в центъра на Варна.

Още с влизането жилището от 68 квадратни метра впечатлява с изисканата си визия, постигната с добре подбрани материали, форми и цветове. В коридора и мокрите помещения подът е облицован с елегантен широкоформатен гранитогрес, докато във всекидневната е предпочетена топлината на естествения паркет – детайл, който добавя мекота и

балансира модерните линии с уютна домашна атмосфера

Специално внимание дизайнерката Анита Бошнакова е отделила на архитектурните акценти. Обособената тераса е отделена със стъклена интериорна врата, която придава лекота и прозрачност, като едновременно е и един от централните елементи на интериора. Там е оформена стилна барзона с гледка към Морската градина – малък оазис за релакс и вдъхновение. Вратите в жилището са тапетни и буквално се “сливат” със стените, което създава усещане за цялостност и изчистена линия в интериора. Трапезарията и кухнята са в топла бежово-кафява гама. СНИМКА: ЕЛИН БОШУРОВ

Кухнята и трапезарията са в непосредствена близост и заедно оформят истинския център на дома. Издържани в топлата бежово-кафява гама, мебелите в нея са с изчистен дизайн, като акцентът е върху повърхностите от естествен камък с красива шарка, произведени от българска фирма. Каменни са както работният плот и гръб в готварския кът около мивката и котлоните, така и този на трапезарната маса. Отсреща е зоната за почивка, отново в съчетание на тъмно и светло, към което

свежа нотка внасят червен фотьойл и кръгла ниска маса в същия ярък тон

Интересната интериорна картина се допълва от камина на водна пара – ефектно и модерно решение, което допълва усещането за топлина, без да натоварва пространството. Банята разполага с просторна душ кабина и шкаф, в който практично е скрит бойлерът. Огледало с ефектна форма и вградено осветление внася интрига в мокрото пространство. Огледалото е с ефектна форма. СНИМКА: ЕЛИН БОШУРОВ

Меката мебел и спалнята са дело на престижни италиански брандове с дългогодишна история. Те внасят в интериора онова усещане за завършеност и неподвластна на времето елегантност, което е характерно за големите имена в дизайна. Меката мебел и спалнята са дело на престижни италиански брандове. СНИМКА: ЕЛИН БОШУРОВ

Всеки детайл в този дом е подбран с внимание и прецизност чак до финалните акценти. Резултатът е интериор, който не просто следва модата, а обещава години комфорт, стил и уют без компромиси.



