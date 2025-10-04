ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Православен календар за 4 октомври

1896

Св. свщмчк Йеротей, еп. Атински. Св. мчца Виринея. Преп. Павел Препрости

Св. Йеротей бил един от съветниците в атинския аеропаг. Самият апостол Павел го обърнал към Христа. Заедно с апостолите св. Йеротей отишъл в Ерусалим на успението на Пресвета Богородица. Той бил един от тези, които пеели духовни песнопения, докато апостолите с благоговение носели пречистото тяло на светата Божия майка от дома на св. Йоан Богослов до нейния гроб в Гетсимания.

Завършил живота си мъченически заради вярата и служението си на Бог.

