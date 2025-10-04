На 4 октомври рожден ден имат

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Даниел Панов, кмет на Велико Търново, председател на сдружението на общините в България

Проф. д-р. Васил Каракостов, началник на Клиниката по неврохирургия на УМБАЛ “Св. Иван Рилски”, член на лигата “Лекарите, на които вярваме”

Проф. Георги Близнашки, бивш служебен премиер, експерт по конституционно право

Проф. Иван Лалов, физик, бивш ректор на СУ “Св. Климент Охридски”

Красимир Стойчев, бизнесмен

Таско Ерменков, енергиен експерт, член на КЕВР

Росен Йорданов, криминален психолог

Проф. д-р Румен Гечев, икономист, бивш вицепремиер и министър на икономиката

Петкана Макавеева, баскетболна легенда

Богомил Петков, депутат

Ивайло Захариев, актьор

Йоанна Темелкова, актриса

Здравко Здравков, бивш национал, футболен треньор

Михаела Маевска, бивша състезателка по художествена гимнастика, помощник-треньор на ансамбъла, станал абсолютен олимпийски шампион на Олимпийските игри в Токио, бивш капитан на световните шампионки

Светлин Ивелинов, хореограф, режисьор в Музикалния театър “Стефан Македонски”

Роксана, попфолк певица