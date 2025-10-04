ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Ампутация чуват с ужас две жени с тумори в краката...

Проходът "Петрохан" остава затворен заради опасност от падащи клони и дървета

кадър: Нова тв

Проходът Петрохан продължава да бъде затворен повече от 24 часа заради опасност от падащи клони и дървета. Това съобщи Нова телевизия.

От Областно пътно управление-Монтана уверяват, че пътя е почистен до асфалт и няма сняг на пътя, но има много надвиснали клони и дървета, което не е безопасно за хората.

Заради множество клони и дървета на пътното платно е затворен и пътят между селата Горна и Долна Бела речка в община Вършец и Лакатник. Той е третокласен път.

Все още има населени места без електрозахранване в област Монтана в общините Чипровци, Георги Дамяново и Вършец.

На входа на Петрохан температурата е около 2 градуса, но продължава леко да вали дъжд.

кадър: Нова тв

