Проходът "Петрохан" остава затворен заради опасност от падащи клони и дървета

Проходът Петрохан продължава да бъде затворен повече от 24 часа заради опасност от падащи клони и дървета. Това съобщи Нова телевизия.
От Областно пътно управление-Монтана уверяват, че пътя е почистен до асфалт и няма сняг на пътя, но има много надвиснали клони и дървета, което не е безопасно за хората.
Заради множество клони и дървета на пътното платно е затворен и пътят между селата Горна и Долна Бела речка в община Вършец и Лакатник. Той е третокласен път.
Все още има населени места без електрозахранване в област Монтана в общините Чипровци, Георги Дамяново и Вършец.
На входа на Петрохан температурата е около 2 градуса, но продължава леко да вали дъжд.