Ремонтираха осветлението на участъка Кюстендил – Ябълково по път I-6 (Снимки)

Завърши възстановяването на осветлението на път I-6 Кюстендил - Ябълково, в участъка между 25-и км и 27-и км. Санирани са стълбовете, изпълнена е профилактика и подмяна на окабеляването, монтирани са нови рогатки, съобщи АПИ.

През февруари започна възстановяване на осветлението в отсечката и монтиране на предпазна ограда, като мерките се изпълняваха съвместно между Агенция „Пътна инфраструктура" и Община Кюстендил, с цел повишаване на безопасността на движение в участъка от първокласния път в района на с. Ябълково. Агенцията възстанови електрическите стълбовете, а ангажимент на Община Кюстендил беше да осигури осветителни тела и свързването им с електроразпределителната мрежа. Според експертите именно обновяването на осветлението е ефективен начин за повишаване на безопасността в участъка.

През февруари всички 31 бр. електрически стълба в участъка от път I-6 Кюстендил - Ябълково бяха санирани, а през март Агенцията монтира предпазна оградна мрежа, с дължина около 3,2 км, и 819 бр. бетонови стълбове, от двете страни на участъка Кюстендил – Ябълково. В периода април-юни са изпълнени текущи пътноподдържащи дейности като подравняване и попълване на банкети, почистване на окопи, изсичане на храсти, изкърпване на асфалтовата настилка с плътна асфалтова смес, обновяване на маркировката. Подменени са и всички пътни знаци в отсечката.