Огромно задръстване на магистрала "Хемус" преди София

Километрично задръстване е образувано на магистрала „Хемус" преди входа за София. Шофьорите могат да избегнат част от трафика като минат по стария път, за да могат да ползват и двете платна.

Задръстването на магистрала „Хемус" е в посока София, малко преди село Яна. Причината за това е ремонт.

Събота и неделя се променя организацията на движение в участъците на автомагистрала „Тракия" и „Хемус", където се извършват ремонтни дейности, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура" (АПИ). За улеснение на трафика шофьорите ще могат да използват и аварийната лента.

Целта на промените е да се улесни пътуването при интензивния трафик в края на седмицата. Шофьорите се призовават да спазват стриктно пътните знаци и въведената временна организация, както и да шофират внимателно.

В участъка между село Яна и входа на София (км 0–8) се въвежда реверсивно движение.

Реверсивното движение ще се въвежда всеки уикенд до приключване на ремонта на участъка, като прогнозният срок за завършване на строителните работи в платното за София е 31 октомври.