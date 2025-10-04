Вятърът отслабва, слънцето се показва в неделя

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

През нощта над по-голямата част от страната облачността ще намалее до ясно време. Вятърът ще отслабне и стихне, съобщават от НИМХ, предава БТА.

В сутрешните часове на места в равнините ще се образува мъгла или ниска облачност, а в котловините - слана. Минималните температури ще бъдат между 0° и 5°, по Черноморието: 9°-11°, в София - около 0°.

Атмосферното налягане е по-ниско от средното, като през деня ще започне да се понижава.

Утре времето ще бъде предимно слънчево, преди обяд на места в равнините с ниска облачност или мъгла, а над Западна България с разкъсана висока облачност.

Вятърът ще се ориентира от югоизток - ще е слаб, в източните райони - до умерен. В неделя ще е слънчево и времето ще се подобри още. Снимка: Мая Вакрилова

Дневните температури ще се повишат и преобладаващите максимални ще бъдат между 16° и 21°, в София - около 17°. Вечерта от запад ще започне бързо заоблачаване и през нощта срещу понеделник в Западна България ще завали дъжд.

По Черноморието ще бъде предимно слънчево, на места преди обяд с ниска облачност или мъгла.

През деня ще се усили до умерен вятърът от югоизток. Максималните температури ще бъдат между 19° и 21°, колкото е и температурата на морската вода. Вълнението на морето временно ще отслабне до 2 бала.

Над планините ще бъде предимно слънчево, над масивите от Западна България с разкъсана висока облачност.

Привечер от запад ще започне заоблачаване, а през нощта срещу понеделник и валежи от дъжд, над 2200 метра - от сняг.

Ще духа умерен, по билата силен югозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 13°, на 2000 метра - около 5°.

През първите дни от новата седмица ще бъде облачно с валежи.

Временно интензивни и значителни по количество ще са в понеделник на места в югоизточната половина от страната, а във вторник в повече райони от Централна и Източна България.

Вятърът ще е от северозапад, до умерен.