Българска фотографка отличена на фестивал в Италия

Авария спря осветлението на тунелите "Витиня" и "Ечемишка" на АМ "Хемус"

1764
Сняг на Витиня Снимка: Фейсбук/Polia Marinova

Шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост през тунелите „Витиня" и „Ечемишка" на АМ „Хемус". Съоръженията са без осветление поради авария на далекопровод.

Екипите работят за възстановяване на електричеството в максимално кратки срокове. В следобедните часове бе възстановено осветлението в тунел „Топли дол".

Агенция „Пътна инфраструктура" апелира шофьорите да карат внимателно, да спазват правилата за движение и ограничението на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи, съобщават от АПИ.

