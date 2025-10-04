След 30 ч. проходът "Петрохан" вече е отворен за движение

Проходът "Пертрохан" вече е отворен за движение след влошеното време през последните два дни. Няма населени места без ток, а пътищата се почистват от паднали дървета и клони.

Така, след близо 30 часа работа. проходът "Петрохан" е вече отворен за движение за автомобили до 12 т., съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура". Все още е препоръчително водачите да преминават с повишено внимание в района.

„Дошли сме да помогнем и да изчистим, за да може да бъде пуснат прохода "Петрохан". С багерното устройство премахваме снега, за да може дърветата да се изправят и да се спре пречупването", обясни директорът на ДГС - Берковица Александър Драгиев пред NOVA.

Директорът на Северозападно държавно предприятие Ваня Каменова сподели, че непрекъснато пукат клони и никой не може да предвиди кога ще се отчупят клоните. "Трябва да бъдем внимателни за преминаването през прохода", призова тя.