На граничните пунктове Капитан Андреево и Лесово трафикът е интензивен за товарни автомобили

На граничните контролно-пропускателни пунктове (ГКПП) с Турция Капитан Андреево и Лесово трафикът е интензивен за товарни автомобили на изход. Това съобщиха на сайта си от Главна дирекция „Гранична полиция" (ГДГП). Информацията за движението по границите е към 6 ч.

Остава преустановена работата на фериботната платформа, обслужваща линията Оряхово - Бекет, поради ниското ниво на река Дунав. Трафикът е нормален на останалите гранични преходи с Румъния.

Извършва се основен ремонт на българския участък на Дунав мост при Русе, поради което е въведена временна организация на движението. Преминаването се осъществява в една лента с пропускателен режим, който се регулира от служители на фирмата изпълнител.

Трафикът е нормален на всички гранични контролно-пропускателни пунктове с Република Северна Македония.

На съпределния пункт на ГКПП Стрезимировци сръбските гранични власти временно са преустановили пропускането на товарни автомобили с товар поради обилен снеговалеж. Трафикът е нормален на останалите гранични контролно-пропускателни пунктове със Сърбия.

Трафикът е нормален на всички гранични преходи с Гърция. На пътя от гръцка страна по дестинацията Рудозем-Ксанти се извършват строителни дейности. Гръцките власти са поставили табели, на които е указано, че теренът е строителна площадка и не се допуска влизането на външни лица в обекта.