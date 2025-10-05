ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Кирил Петков и Божидар Божанов вече са подсъдими

Вижте къде да изхвърляте боклуци в "Люлин" и "Красно село"

Кофи за боклук. СНИМКИ: СТОЛИЧНА ОБЩИНА

В столичните квартали "Люлин и "Красно село" въвеждат кризисна организация за сметопочистването. Срокът е две седмици, през които ще се осигури обслужването на районите с вътрешен ресурс. Това заяви кметът на София Васил Терзиев в публикация във фейсбук.

"Изграждаме временна инфраструктура и мобилизираме хора. Извозването ще се извършва от техника и екипи на Завода за отпадъци (СПТО) и други общински структури, затова ви молим да следвате инструкциите и да изхвърляте отпадъците си на локациите от картата", пише той.

