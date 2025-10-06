Православен календар за 6 октомври, вижте кой празнува днес

Св. ап. Тома

Тома живял в Галилея по времето на Исус. Когато видял чудесата на Спасителя, повярвал в него и го последвал. Станал негов ученик, но невинаги винаги разбирал думите му и често се съмнявал в тяхната истинност. Отдаден на мисионерска дейност, св.Тома бил единственият от учениците на Исус, който не присъствал на погребението на Божията майка. Но затова пък пръв открил свещената одежда на Богородица и известил за нейното Възнесение. Св. Тома умрял мъченически, жестоко убит от езичниците.

Имен ден празнуват Тома, Томислав