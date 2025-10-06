Сьомга с песто и печени моркови

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

КОЙ ГОТВИ

“Знаем, че рибата е полезна, но дали я включваме често в менюто си? Днес ви припомням една от най-популярните, лесни и вкусни рецепти ”, ни пише Мила Нешева.

ПРОДУКТИ

600-700 г филе от сьомга, 2-3 с.л. песто, 600 г моркови, купичка чери домати, 2-3 с.л. каперси, 1 с.л. течен мед или сос от нар, 2-3 с.л. олио или зехтин, сол, черен пипер, кимион, риган или други подправки по ваш вкус

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:

Измиваме и подсушаваме рибата. Посоляваме я леко със сол и черен пипер. Намазаме хубаво от всички страни с песто.

Подреждаме я върху намаслена хартия за печене. Добавяме каперсите и чери доматите.

Смесваме сухите подправки, зехтина и меда и ги объркваме добре с морковите. Ако те са по-големи, нарязваме ги предварително на еднакви по размер пръчици.

Изсипваме ги в тавичката до рибните филета и печем в загрята фурна на 200 градуса около 20-30 минути.