Променят движението по АМ "Струма"

През тази седмица за изпълнението на дейности по подобряване на отводняването ще се променя временно организацията на движение в два участъка на АМ „Струма" в област Перник.

От понеделник – 6 октомври, до 10 октомври /петък/ между 8 ч. и 16 ч. в участъка от км 0 до 10-ти км на магистралата в двете посоки ще се почистват шахти. Поради това поетапно ще се ограничава движението в изпреварващите и аварийните ленти, като превозните средства ще преминават в активните.

От понеделник до петък, от 8 ч. до 16 ч., в отсечката между 10-и км и пътен възел „Долна Диканя" /при 37-и км/, ще се извършва ремонт и почистване на канавки. При изпълнение на дейностите временно ще се ограничава достъпът до аварийните ленти, в които ще е разположена нужната техника. Трафикът ще се осъществява с повишено внимание и съобразена скорост в активната и изпреварващата лента.