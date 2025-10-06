Синоптикът Анастасия Стойчева: Валежите ще продължат 56 часа, циклонът ще обхване повече райони

След кратко успокояване на метеорологичната обстановка лошото време у нас се завръща. В сила е оранжев код за валежи в цяла Южна и Югоизточна България, като се очаква да паднат около, а на места - и над 100 литра на квадратен метър.

Предупреждение от първа степен - жълт код за интензивни валежи, е обявено за Централна и Североизточна България. Така обстановката ще бъде спокойна само в четири области на северозапад, а лошото време се очаква да продължи до сряда.

„Колегите работят и към 12:00 часа ще излезе актуализираната карта с червените кодове. Валежите ще продължат 56 часа. Циклонът ще е бавен, ще обхване повече райони. Ще има 2-3 дни, в които ще се натрупват валежи в източната част от страната", обясни Анастасия Стойчева пред Нова тв.

Синоптикът Иван Василев каза в ефира на "Твоят ден", че циклонът се започнал да се придвижва на изток. "Може да се очакват изненади в Родопската област, голямо влияние оказва орографията. Развиват се конвективни облаци, които създават сериозни валежи. До края на денонощието потенциално опасните региони са западните покрай Стара планина на североизток. А опасните, където могат да се очакват бедствени количества валеж - са 10 области в Южна България. Прогнозираме валежите да бъдат продължителни. За 48 часа може да има 80-110 литра на квадратен метър", обобщи той.