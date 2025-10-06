ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Израел прогони още 171 активисти за Газа, сред тях...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/spravochnik/article/21443346 www.24chasa.bg

Променят движението в два участъка от магистрала „Тракия" в област Ямбол заради ремонт

884
АМ „Тракия" Снимка: АПИ

На 7 октомври, от 7 ч. до 18 ч. движението в платното за Бургас в два участъка всеки с дължина от около 300 метра - при 301-и и 303-и км, на АМ „Тракия" ще се осъществява само в изпреварващата лента за краткотрайни ремонти на настилката. Това съобщават от пресцентъра на Агенция "Пътна инфраструктура". При изпълнение на дейностите, при подходящи метеорологични условия, по отсечките в област Ямбол ще бъде поетапно ограничено преминаването в активната и аварийната.

АМ „Тракия" Снимка: АПИ

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Полезно

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

Д-р Росица Кръстева от „Уни хоспитал“: Ракът на дебелото черво е тихият убиец, но колоно- и гастроскопията спасяват животи (Видео)