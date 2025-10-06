Променят движението в два участъка от магистрала „Тракия" в област Ямбол заради ремонт

На 7 октомври, от 7 ч. до 18 ч. движението в платното за Бургас в два участъка всеки с дължина от около 300 метра - при 301-и и 303-и км, на АМ „Тракия" ще се осъществява само в изпреварващата лента за краткотрайни ремонти на настилката. Това съобщават от пресцентъра на Агенция "Пътна инфраструктура". При изпълнение на дейностите, при подходящи метеорологични условия, по отсечките в област Ямбол ще бъде поетапно ограничено преминаването в активната и аварийната.