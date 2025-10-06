Пловдивска адвокатка: На АМ "Тракия" е ад, 50 минути не помръднахме (Видео, снимки)

Хората се чувстват безпомощни, хабят нерви и са подложени на стрес

От Пловдив до София пътувах 4,5 часа, на връщане не се знае кога ще се прибера, коментира Елена Гунчева

В истински капан попадат колите на АМ "Тракия" в района на Ихтиман посока София, оплакват се шофьори.

"50 минути чакахме, без да мръднем. Кошмар", описа пред "24 часа" пловдивският адвокат Елена Гунчева. Тя пътува за дело в столицата и косите й се изправили, че ще закъснее, макар да тръгнала часове по-рано.

Дъждът допълнително утежнява обстановката и минаването е изключително трудно, допълни Гунчева. В обратна посока – от София към Пловдив, ситуацията на АМ "Тракия" е още по–отчайваща, казва Елена Гунчева.

По думите й хората се чувстват безпомощни, хабят нерви и са подложени на стрес. В колите чакат деца и възрастни, добави тя.

Сутринта в този участък имаше катастрофа на разклона за Мухово и се образуваха големи задръствания.

"Хората са подложени на изтезания, пътувайки по АМ "Тракия", допълни адвокатката.

Цели 4 часа и 30 минути й отнело пътуването от Пловдив до София. На косъм успяла да хване делото, по което се явява. Сега се прибира обратно към Пловдив и твърди, че около Вакарел е ужас. Плътни колони от коли и тирове едва пъплят. "Не мога да прогнозирам в обратна посока колко време ще се прибирам", каза пред "24 часа" тя. Такава е ситуацията на АМ "Тракия" в района на Вакарел.

А преди дни почетният консул на Германия в Пловдив д-р Мариана Чолакова се оплака, че не могла да стигне до София за среща в 18 часа заради задръствания. Тя тръгнала от Пловдив в 13,30 часа, надявайки се това време да й стигне, за да се добере до столицата.

"Организационна немощ - това са местата на магистрала "Тракия" с километричните тапи. Дали се е родил такъв юнак, който да тропне по масата и да разсъди с разума си, какво да се направи. А и да го направи!

Доколкото разбирам - пътят се ремонтира, а не се затваря. Ех, трябват ни хора с акъла си!", изригна тя.