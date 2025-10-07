Есенна крем супа с моркови и зеле

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

КОЙ ГОТВИ

Марияна Бончева предлага рецепта за ароматна и полезна сезонна крем супа.

ПРОДУКТИ

4 картофа, 2-3 моркова, 1-2 домата, 300 г зеле, 2 с. л. масло, 1/2 л зеленчуков бульон, 400 мл прясно мляко, 1 жълтък, сол, пресен розмарин и сметана за украса

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ

Измиваме картофите и ги сваряваме необелени. Едро нарязаните моркови, зеле и домати слагаме да се задушат в половината масло и малко вода. Оставяме ги на тих огън да омекнат напълно.

Обелваме картофите и ги пасираме заедно с морковите, доматите и зелето. В полученото пюре прибавяме бульона.

Сипваме млякото, подправките и жълтъка. Разбъркваме крем супата добре. Накрая прибавяме останалото масло и разбъркваме отново.

Поднасяме крем супата топла, по желание украсена със сметана и стръкчета свеж розмарин.