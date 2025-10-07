Есенна крем супа с моркови и зеле

Вашата любима рецепта може да спечели 20 лева. Снимайте как приготвяте предпочитаната си манджа и ставате част от рубриката ГАСТРОГУРУ. Един от вас - известен или неизвестен, но задължително добър кулинар, ще готви пред читателите.
Изпращайте рецептите си на
адреси [email protected]
За въпроси - тел. 942 25 31.
КОЙ ГОТВИ
Марияна Бончева предлага рецепта за ароматна и полезна сезонна крем супа.
ПРОДУКТИ
4 картофа, 2-3 моркова, 1-2 домата, 300 г зеле, 2 с. л. масло, 1/2 л зеленчуков бульон, 400 мл прясно мляко, 1 жълтък, сол, пресен розмарин и сметана за украса
НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ
Измиваме картофите и ги сваряваме необелени. Едро нарязаните моркови, зеле и домати слагаме да се задушат в половината масло и малко вода. Оставяме ги на тих огън да омекнат напълно.
Обелваме картофите и ги пасираме заедно с морковите, доматите и зелето. В полученото пюре прибавяме бульона.
Сипваме млякото, подправките и жълтъка. Разбъркваме крем супата добре. Накрая прибавяме останалото масло и разбъркваме отново.
Поднасяме крем супата топла, по желание украсена със сметана и стръкчета свеж розмарин.