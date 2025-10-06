Пуснаха топлата вода в столичните ж.к. "Дружба" 2 и комплекс "Цариградски"

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

„Топлофикация София" възстанови топлоподаването в ж.к. „Дружба-2" и комплекс „Цариградски".

През последните дни, въпреки влошените метеорологични условия, екипите на изпълнителите работиха без прекъсване и извършиха подмяна на всички спирателни арматури към отклоненията. Успоредно с това започнаха изкопни дейности и, където е възможно, подмяна на самите топлопроводи. Това съобщиха от „Топлофикация София" на сайта си.

Приоритетно се работи в каретата с детски градини и училища.

Прилагаме актуализиран прогнозният график, в който с жълто са отбелязани променените срокове за отделните обекти.

Където е възможно, началните дати за подмяна на трасетата се изместват по-рано, за да се възстанови топлоподаването предсрочно.