Честит рожден ден на Цветелина Стефанова!

1160

В редакцията на “24 часа” има един редактор, който е олицетворение на добротата. С изостреното си чувство за справедливост Цветелина Стефанова пише еднакво добре и за тежките социални проблеми на пенсионери, майки, безработни, и за делата на министрите, и дори за маймунките в зоопарка. Няма институция в България, чиито чиновници да не се стряскат, когато за коментар ги потърси Цвети. Иначе спорт, музика и пътешествия са нейният свят - пожелаваме ѝ шеметни преживявания в него.

Честито, Цветенце, цветно да ти е!

