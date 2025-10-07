На 7 октомври рожден ден имат

Стефан (Теди) Москов, режисьор
Асен Ягодин, банкер, заместник главен изпълнителен директор и член на УС на Пощенска банка
Анастасия Ингилизова, актриса
Адв. Борислав Боянов, управляващ съдружник в “Боянов и Ко.”, президент на Асоциацията на почетните консули, почетен генерален консул на Малта в България
Георги Ушев, съдия в Апелативен съд - София
Валентин Василев, член на УС на Българо-германски форум, бивш министър на околната среда
Христо Димитров, хореограф и режисьор, създател на ансамбъл “Българе”
Д-р Владимир Иванов, началник на отделението по ортопедия и травматология в УМБАЛ “Софиямед”
Доц. д-р Десислав Врачански, началник на отделението по гръдна хирургия в УМБАЛ “Софиямед”
Проф. Александър Янчулев, бивш кмет на София
Златозара Савчева, ръководител “Информационни и комуникационни технологии” в УМБАЛ “Софиямед”
Део (Деян Славчев), тв водещ
Иван Радоев-син, актьор
Кристина Янева, актриса