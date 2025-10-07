На 7 октомври рожден ден имат

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Стефан (Теди) Москов, режисьор

Асен Ягодин, банкер, заместник главен изпълнителен директор и член на УС на Пощенска банка

Анастасия Ингилизова, актриса

Адв. Борислав Боянов, управляващ съдружник в “Боянов и Ко.”, президент на Асоциацията на почетните консули, почетен генерален консул на Малта в България

Георги Ушев, съдия в Апелативен съд - София

Валентин Василев, член на УС на Българо-германски форум, бивш министър на околната среда

Христо Димитров, хореограф и режисьор, създател на ансамбъл “Българе”

Д-р Владимир Иванов, началник на отделението по ортопедия и травматология в УМБАЛ “Софиямед”

Доц. д-р Десислав Врачански, началник на отделението по гръдна хирургия в УМБАЛ “Софиямед”

Проф. Александър Янчулев, бивш кмет на София

Златозара Савчева, ръководител “Информационни и комуникационни технологии” в УМБАЛ “Софиямед”

Део (Деян Славчев), тв водещ

Иван Радоев-син, актьор

Кристина Янева, актриса