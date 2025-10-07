Проф. Георги Рачев: Валежите в Западна България спират утре

Валежите в Западна България още утре следобед ще спрат, но на изток ще продължат и в четвъртък сутринта. За всичко това е виновен циклонът Барбара. Това каза пред Би Ти Ви климатологът проф. Георги Рачев.

Днес времето в София ще е хладно, валежите ще са между 10 и 20 литра на квадратен метър. От четвъртък в столицата ще е доста по-топло. В Пловдив обаче днес ще паднат повече от 20 м на квадратен метър. Затоплянето и там ще е в четвъртък, когато температурите ще стигнат 18-20 градуса. В Силистра и Русе пък се очаква да паднат по над 100 литра дъжд на квадратен метър в следващите 2 дни.