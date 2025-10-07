Обилен сняг вали във високите части на Родопите. Снежната покривка вече е няколко сантиметра. Пътищата също са заснежени. Към момента няма въведени забрани за движение, но апелът е шофьорите да тръгват подготвени за зимни условия, съобщава БНТ.