Обилен сняг вали във високите части на Родопите. Снежната покривка вече е няколко сантиметра. Пътищата също са заснежени. Към момента няма въведени забрани за движение, но апелът е шофьорите да тръгват подготвени за зимни условия, съобщава БНТ.
"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп
Обилен сняг вали във високите части на Родопите. Снежната покривка вече е няколко сантиметра. Пътищата също са заснежени. Към момента няма въведени забрани за движение, но апелът е шофьорите да тръгват подготвени за зимни условия, съобщава БНТ.
Последвайте ни в Google News Showcase
Здравейте,
благодарим Ви, че четете "24 часа" редовно! Искаме да Ви поканим да се регистрирате безплатно в "24 часа", за да получите пълен достъп до архива на сайта, възможност да персонализирате новините, които четете и абонамент за нашия нюзлетър.
Благодарим ви!
Благодарим ви, че се включихте!