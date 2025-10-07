ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

НОИ: Средният осигурителен доход за август е 1858,...

Вижте къде в София няма да има вода на 8 октомври

2068
Вода СНИМКА: Pixabay

На 8 октомври (сряда) 2025 г. във връзка с подмяна на спирателен кран по ул. „Търнов рид", в.з. Банкя се налага спиране на водоподаването от 10:00 до 17:00 часа на клиентите на „Софийска вода" в района на:

ул. „Търнов рид" от ул. „Сакар" до ул. „Свобода", ул. „Ерма"
ул. „Тинтява" от ул. „Ерма" до ул. „Търнов рид".

При продължителност на строително-ремонтните дейности над 12 часа „Софийска вода" ще осигури алтернативно водоснабдяване с водоноска на следния адрес: ул. „Ерма" кръстовището с ул. „Тинтява.

Ремонтните дейности ще осигурят по-добро управление на водопроводната мрежа като максимално се ограничат зоните на евентуални бъдещи нарушения на водоснабдяването.

Вода СНИМКА: Pixabay

