Вижте къде в София няма да има вода на 8 октомври

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

На 8 октомври (сряда) 2025 г. във връзка с подмяна на спирателен кран по ул. „Търнов рид", в.з. Банкя се налага спиране на водоподаването от 10:00 до 17:00 часа на клиентите на „Софийска вода" в района на:

ул. „Търнов рид" от ул. „Сакар" до ул. „Свобода", ул. „Ерма"

ул. „Тинтява" от ул. „Ерма" до ул. „Търнов рид".

При продължителност на строително-ремонтните дейности над 12 часа „Софийска вода" ще осигури алтернативно водоснабдяване с водоноска на следния адрес: ул. „Ерма" кръстовището с ул. „Тинтява.

Ремонтните дейности ще осигурят по-добро управление на водопроводната мрежа като максимално се ограничат зоните на евентуални бъдещи нарушения на водоснабдяването.