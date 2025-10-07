ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

НОИ: Средният осигурителен доход за август е 1858,...

За денонощие в област Смолян са паднали до 35 литра на квадратен метър дъжд

Дъжд Снимка: Pixabay

За денонощие в област Смолян са паднали до 35 литра на квадратен метър дъжд, каза за БТА заместник областният управител Андриян Петров.

Най-голямо количество валежи са измерени в село Загражден, община Баните – 34,4 литра на квадратен метър, Златоград – 29,7, в Смолян – 25,7, Чепеларе - 23, Девин - 20. Снежната покривка в Чепеларе е два-три сантиметра.

По високите части на Родопите, на височина над 1000 метра, вали сняг. Снежната покривка на проходите Пампорово, Рожен и Превала вече е между 5 и 12 сантиметра.

