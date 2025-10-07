ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Тонове скали се свлякоха след Асеновград, пътят за...

НАП с нова функционалност за подаване на справки-декларации за ДДС

От началото на октомври 2025 г. НАП въведе нова функционалност в електронната услуга за подаване на справки-декларации за ДДС, съобщават от агенцията. Тя дава възможност на лицата, които не са извършвали търговска дейност, да посочат само периода, в който нямат нищо за деклариране. Те вече не са задължени, както досега, да генерират файловете без записи в тях и да ги изпращат чрез електронната услуга на НАП, независимо че няма какво да декларират. След като потребителите попълнят периода, от приходната агенция автоматично генерират справката-декларация с нулеви стойности, заедно с дневниците за продажби и покупки, като лицето само ги подписва и подава.

Новата функционалност, която е разработена по предложение на счетоводните браншови организации, ще спести време и значително ще улесни дружествата при изпълнение на ежемесечните им задължения.

Информация за новата функционалност в е_услугата за подаване на справки-декларации може да се получи на телефоните на приходната агенция:
0700 18 700 или 02/9859 6801, на цена, съобразно тарифата на съответния оператор.

