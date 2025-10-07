Отвориха една лента за колите между Асеновград и Смолян

Разчистването на камъните продължава

Коли вече могат да преминават по пътя между Асеновград и Смолян, който по-рано днес беше затворен заради свлекли се скали. "Временно движението по път II-86 Асеновград - Нареченски бани, в района на Асеновград, се осъществява поетапно в една лента поради свлачище на скална маса. Работи се по отстраняването на падналите камъни", съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура". И съветват водачите да карат внимателно и със съобразена скорост.

Както "24 часа" вече писа, инцидентът стана около 11,45 ч. Тонове скали се срутиха върху пътното платно в резултат от продължителния дъжд в региона. Трасето беше блокирано и от полицията насочваха автомобилите през обходни маршрути. Шофьори пък съобщиха, че пристигналите на мястото служители са им казали, че след 2 часа ще се минава.