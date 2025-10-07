ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Иззеха 430 грама канабис от жилище в Троян

15 сантиметра сняг натрупа на места в Родопите

Уеб камерa от връх Рожен Кадър: weather-webcam

Първи сняг в Родопите. 15 сантиметра снежна покривка натрупа по високопланинските проходи "Превала", "Рожен" и Пампорово. Те са проходими при зимни условия. Машини на терен разчистват и обработват пътните платна, но снеговалежът продължава.

В ниските части на Смолянска област валежите са от дъжд. Паднало дърво затвори временно пътната отсечка Смолян - Пампорово, малко след манастирски комплекс "Свети Панталеймон".

Натрупаха се колони от автомобили и от двете страни на движението, докато дървото бъде отстранено, съобщава БНТ.

