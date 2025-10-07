ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Иззеха 430 грама канабис от жилище в Троян

Ограничено е движението за автомобили над 12 тона през прохода "Превала"

Снимката е илюстративна. Снимка: Архив

Ограничено е движението на автомобили над 12 тона, както и теглено на ремаркета и полуремаркета през прохода "Превала" поради снеговалеж и снегопочистване, съобщиха от агенция "Пътна инфраструктура". 

