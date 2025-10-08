Бананов тарт с шоколад

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

КОЙ ГОТВИ

Маргарита Димитрова изпраща рецепта за вкусен десерт с масло, шоколад, нежен крем и банан.

ПРОДУКТИ

За маслената кора:

1 яйце, 200 г брашно, 100 мл прясно мляко, 30 мл студена вода, 80 г пудра захар, щипка сол

За подложка:

300 г течен шоколад

За крема:

5 яйца, 1 ч.ч. захар, 125 г качествено краве масло, 1 к.ч. заквасена сметана, 1 с.л. брашно, 15 г желатин

За гарниране:

2 средно големи банана, 5 г желатин

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:

Замесваме от посочените продукти маслено тесто. Облепяме тавичка с незалепващо покритие с полученото меко тесто.

Печем кората в предварително загрята на 180 градуса фурна за 20-25 минути. Изваждаме тавата и оставяме да се охлади напълно.

Разстиламе внимателно шоколада и го заглаждаме. Прибираме в хладилник. Приготвяме крема, като разбиваме яйцата със захарта. Изсипваме сметаната, стопеното и полуохладено масло и брашното.

Прехвърляме сместа в тенджера с незалепващо дъно и я слагаме на котлона. Варим на умерен огън при постоянно бъркане до гладкост. Отместваме от огъня, покриваме с кухненска хартия и захлупваме с капак.

Оставяме да се поохлади, а след това добавяме 15 г желатин, който предварително сме стопили на водна баня. Разбъркваме крема и го изсипваме върху шоколада. Слагаме тавата отново в хладилник и изчакваме да се стегне напълно.

Изваждаме тарта и редим нарязаните на кръгчета банани, застъпваме ги. Намазваме ги с останалите 5 г желатин. Прибираме за последно сладкиша в хладилника и го оставяме там в продължение на няколко часа.