Бананов тарт с шоколад

КОЙ ГОТВИ
Маргарита Димитрова изпраща рецепта за вкусен десерт с масло, шоколад, нежен крем и банан.
ПРОДУКТИ
За маслената кора:
1 яйце, 200 г брашно, 100 мл прясно мляко, 30 мл студена вода, 80 г пудра захар, щипка сол
За подложка:
300 г течен шоколад
За крема:
5 яйца, 1 ч.ч. захар, 125 г качествено краве масло, 1 к.ч. заквасена сметана, 1 с.л. брашно, 15 г желатин
За гарниране:
2 средно големи банана, 5 г желатин
НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:
Замесваме от посочените продукти маслено тесто. Облепяме тавичка с незалепващо покритие с полученото меко тесто.
Печем кората в предварително загрята на 180 градуса фурна за 20-25 минути. Изваждаме тавата и оставяме да се охлади напълно.
Разстиламе внимателно шоколада и го заглаждаме. Прибираме в хладилник. Приготвяме крема, като разбиваме яйцата със захарта. Изсипваме сметаната, стопеното и полуохладено масло и брашното.
Прехвърляме сместа в тенджера с незалепващо дъно и я слагаме на котлона. Варим на умерен огън при постоянно бъркане до гладкост. Отместваме от огъня, покриваме с кухненска хартия и захлупваме с капак.
Оставяме да се поохлади, а след това добавяме 15 г желатин, който предварително сме стопили на водна баня. Разбъркваме крема и го изсипваме върху шоколада. Слагаме тавата отново в хладилник и изчакваме да се стегне напълно.
Изваждаме тарта и редим нарязаните на кръгчета банани, застъпваме ги. Намазваме ги с останалите 5 г желатин. Прибираме за последно сладкиша в хладилника и го оставяме там в продължение на няколко часа.