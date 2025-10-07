ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

8 снегопочистващи машини обработват настилките по пътищата в област Смолян

Снегорин СНИМКА: Архив

8 снегопочистващи машини обработват настилките по републиканските пътища в област Смолян от продължаващия и в момента снеговалеж. В момента за снегопочистване временно е ограничено движението на тежкотоварни камиони над 12 тона с ремаркета и полуремаркета през прохода „Предела". Проходът „Рожен" е отворен и по него се преминава без ограничения, съобщиха от пресцентъра на Агенция "Пътна инфраструктура". 

Екипите на пътноподдържащите фирми следят метеорологичните прогнози и предприемат необходимите действия за обработка на трасетата, за да се осигури проходимостта на пътищата. Агенция „Пътна инфраструктура" апелира шофьорите, на които им предстои пътуване, да тръгват с автомобили с подходящи гуми, да се движат внимателно, със съобразена скорост и без рискови изпреварвания.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка и зимното поддържане на републиканската мрежа от интернет страницата на АПИ – www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20 в АПИ. В агенцията целогодишно при 24-часов режим работи Ситуационен център, който събира и обобщава данните за състоянието по републиканските пътища.

