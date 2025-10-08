Интензивен е трафикът на "Капитан Андреево" и "Лесово" за тирове

Интензивен е трафикът на граничните контролно-пропускателни пунктове (ГКПП) "Капитан Андреево" и "Лесово" на границата с Турция на изход за товарни автомобили. Това съобщиха на сайта си от Главна дирекция "Гранична полиция" на МВР по данни към 6:00 часа тази сутрин, пише БТА.

На съпределния пункт "Стрезимировци" сръбските гранични власти временно са преустановили пропускането на камиони с товар на изход от България. На изход от Сърбия се пропускат всички моторни превозни средства. Трафикът е нормален на останалите ГКПП на границата с Република Сърбия.

На границата с Румъния трафикът е нормален на всички гранични преходи. Има основен ремонт на българския участък на Дунав мост при Русе, поради който е въведена временна организация на движението. Преминаването е в една лента с пропускателен режим, регулиран от служители на фирмата изпълнител.

Трафикът е нормален на всички гранични преходи на границата с Гърция. На пътя от гръцка страна по дестинацията Рудозем-Ксанти се извършват строителни дейности. Гръцките власти са поставили табели, на които е указано, че теренът е строителна площадка и не се допуска влизането в обекта.

На границата с Република Северна Македония трафикът е нормален на всички ГКПП.