НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

В планините не е подходящо за разходки

1044
Времето не е подходящо за планина СНИМКА: АРХИВ

Не са добри условията за туризъм в планините, съобщиха от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст (БЧК).

Времето е облачно и мъгливо. Вали дъжд, а на места сняг. Във високите части на планините няма видимост, пише БТА.

Няма регистрирани произшествия през изминалото денонощие.

Според прогнозата за времето на Националния метеорологичен институт (НИМХ) в планините ще бъде облачно, ветровито и с валежи от сняг, под около 1500 метра – от дъжд. Значителни снеговалежи ще има в района на Централен Балкан и в Рило-Родопската област. Ще се образува нова снежна покривка, а в комбинация със силния северен вятър ще има условия за виелици. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 7°, на 2000 метра – около 1°.

