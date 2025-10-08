ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Вижте къде в София няма да има вода на 9 октомври

1816
На 9 октомври (четвъртък) 2025 г. във връзка с пресвързване на уличен водопровод по бул. „Рожен", кв. „НПЗ-Военна рампа" се налага спиране на водоподаването от 09:00 до 21:00 ч. в част от столицата. Това съобщиха от „Софийска вода".

Засегнатите райони са:

кв. „Илиянци"

кв. „Требич"

с. Мировяне.

При продължителност на строително-ремонтните дейности над 12 часа „Софийска вода" ще осигури алтернативно водоснабдяване с водоноски на следните адреси:

кв. „Илиянци" - на центъра пред магазин „Атанасов маркет"

кв. „Требич" - ул. „Латин Колев" на кръстовището с ул. „Спортист"

с. Мировяне - на колелото на автобус № 25.

На 9 октомври (четвъртък) 2025 г. във връзка с прекъсване на уличен водопровод по бул. „Александър Стамболийски", ж.к. „Разсадник Коньовица" се налага спиране на водоподаването от 09:00 до 21:00 часа на клиентите на „Софийска вода" в района на:

ж.к. „Зона Б-19" - района между бул. „Константин Величков", бул. „Тодор Александров" и бул. „Инж. Иван Иванов".

ж.к. „Разсадник Коньовица" - района между бул. „Александър Стамболийски", ул. „Атон", ул. „Позитано" и бул. „Константин Величков".

При продължителност на строително-ремонтните дейности над 12 часа „Софийска вода" ще осигури алтернативно водоснабдяване с водоноска на следния адрес: бул. „Александър Стамболийски" кръстовището с ул. „Димитър Петков".

Ремонтните дейности ще осигурят по-добро управление на водопроводната мрежа като максимално се ограничат зоните на евентуални бъдещи нарушения на водоснабдяването.

