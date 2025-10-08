Червен код за значителни валежи в 7 области днес

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Националният институт по метеорология и хидрология (НИМХ) обяви, че повишава степента на опасност за значителни валежи в червен код за областите: Силистра, Разград, Русе, Велико Търново, Плевен, Ловеч и Габрово.

Червеният код за тези области се издава заради продължаващите значителни валежи от дъжд с количества над 65 милиметра, се съобщава в картата с предупредителните кодове за опасните метеорологични явления, публикувана в сайта на НИМХ.

Оранжев код за значителни валежи е в сила за днес в областите: Враца, Търговище и Добрич.

Предупредителен жълт код за значителни валежи е в сила в областите: Монтана, Варна и Шумен.

Днес ще остане облачно и с валежи от дъжд - на повече места, по-продължителни и значителни по количества в Северна България. Ще продължи да духа умерен вятър от запад-северозапад, в североизточните райони - от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 10 и 15 градуса, за София - около 10 градуса.

Слънцето в София изгря тази сутрин в 7 часа и 32 минути, и ще залезе в 18 часа и 56 минути. Продължителност на деня е 11 часа и 24 минути. Луната е във фаза един ден след пълнолуние.