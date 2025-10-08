ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Трима са убити при украински удар в Белгородска об...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/spravochnik/article/21455533 www.24chasa.bg

Пропадна пътят за село Косово заради обилните валежи

724
Пропаднал път. СНИМКА: Илюстративна Снимка: Валентин Хаджиев

Продължителните валежи предизвикаха свлачище на пътя за село Косово край Асеновград.

Пътният участък не е затворен за движение, но е ограничено преминаването на тежкотоварни автомобили – над 3 т. Пътят е част от републиканската пътна мрежа и е собственост на АПИ.

Кметът на Косово съобщи, че е извършил обезопасяване и очаква експерти от държавното ведомство, които да определят какви спешни мерки следва да се предприемат в най-кратък срок.

В момента пътят е проходим единствено за леки автомобили. Подкопано е едното платно за движение – на дълбочина около 1 метър, дължината на свлечения участък е близо 20 метра. В село Косово постоянно живеещите жители са около 40 души, съобщава NOVA.

Няма бедстващи хора, нито блокирани туристи.

Пропаднал път. СНИМКА: Илюстративна

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Полезно

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание