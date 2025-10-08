Пропадна пътят за село Косово заради обилните валежи

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Продължителните валежи предизвикаха свлачище на пътя за село Косово край Асеновград.

Пътният участък не е затворен за движение, но е ограничено преминаването на тежкотоварни автомобили – над 3 т. Пътят е част от републиканската пътна мрежа и е собственост на АПИ.

Кметът на Косово съобщи, че е извършил обезопасяване и очаква експерти от държавното ведомство, които да определят какви спешни мерки следва да се предприемат в най-кратък срок.

В момента пътят е проходим единствено за леки автомобили. Подкопано е едното платно за движение – на дълбочина около 1 метър, дължината на свлечения участък е близо 20 метра. В село Косово постоянно живеещите жители са около 40 души, съобщава NOVA.

Няма бедстващи хора, нито блокирани туристи.