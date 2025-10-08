Паднали скални късове затвориха пътя между селата Казачево и Горно Павликене

Заради паднали скални късове временно е затворен за движение на моторни превозни средства пътят между ловешките села Казачево и Горно Павликене, съобщиха от пресцентъра на Община Ловеч. Каменните късове, паднали вследствие на обилните дъждове, към момента са отстранени от пътното платно, но остава опасността от ново срутване, допълват от администрацията.

Достъпът до с. Горно Павликене е по обходни маршрути през село Сливек и по път III-401 (стария път за Севлиево). От Общината призовават до възстановяване на нормалното движение водачите да използват обходите и да шофират с повишено внимание.