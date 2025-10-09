Елда с картофи и извара

Вашата любима рецепта може да спечели 20 лева. Снимайте как приготвяте предпочитаната си манджа и ставате част от рубриката ГАСТРОГУРУ. Един от вас - известен или неизвестен, но задължително добър кулинар, ще готви пред читателите.
Изпращайте рецептите си на
адреси [email protected]
За въпроси - тел. 942 25 31
КОЙ ГОТВИ
“Предлагам леко и полезно ястие с елда и извара. Може да добавите и пресни подправки”, ни пише Румен Петров.
ПРОДУКТИ
200 г елда, 2-3 картофа, 250 г извара, 50 г заквасена сметана или маскарпоне, 1 яйце, 1 с.л. захар, 1 с.л. галета, кашкавал за поръсване, масло за тавата, чубрица, смлян черен пипер и сол на вкус
НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:
Измиваме елдата с хладка течаща вода и я слагаме да се свари в подсолена вода в съотношение 1:3. Прецеждаме я и оставяме да се охлади.
Разбъркваме добре елдата със сварените и нарязани на кубчета картофи, изварата, сметаната (маскарпоне), яйцето, захарта и подправките.
Разстиламе сместа на един слой около 3 см върху намаслена тавичка. Отгоре поръсваме с галетата и печем във фурна, загрята на 180 градуса, за около 15 минути. Малко преди да е готово, поръсваме с настърган кашкавал и допичаме, докато отгоре се получи златиста коричка.