Елда с картофи и извара

“Предлагам леко и полезно ястие с елда и извара. Може да добавите и пресни подправки”, ни пише Румен Петров.

ПРОДУКТИ

200 г елда, 2-3 картофа, 250 г извара, 50 г заквасена сметана или маскарпоне, 1 яйце, 1 с.л. захар, 1 с.л. галета, кашкавал за поръсване, масло за тавата, чубрица, смлян черен пипер и сол на вкус

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:

Измиваме елдата с хладка течаща вода и я слагаме да се свари в подсолена вода в съотношение 1:3. Прецеждаме я и оставяме да се охлади.

Разбъркваме добре елдата със сварените и нарязани на кубчета картофи, изварата, сметаната (маскарпоне), яйцето, захарта и подправките.

Разстиламе сместа на един слой около 3 см върху намаслена тавичка. Отгоре поръсваме с галетата и печем във фурна, загрята на 180 градуса, за около 15 минути. Малко преди да е готово, поръсваме с настърган кашкавал и допичаме, докато отгоре се получи златиста коричка.