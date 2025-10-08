ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Бивш генерален консул в Лос Анджелис: Тръмп мисли ...

Част от пътя Паскалево – Добрич се наводни, движението е спряно

Движението се осъществява по обходен маршрут СНИМКА: АПИ

Временно е ограничено движението по път III-293 Паскалево – Добрич поради наводнен пътен участък, съобщиха от АПИ.

Движението се осъществява по обходен маршрут: Добрич – Козлодуйци – Росеново – Паскалево.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

