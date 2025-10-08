ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Бивш генерален консул в Лос Анджелис: Тръмп мисли ...

Пуснаха движението през Прохода на Републиката

Прохода на Републиката. СНИМКА: Гугъл стрийт вю

Възстановено е движението по път II-55 Велико Търново – Гурково през Прохода на Републиката, съобщиха от АПИ. 

По-рано днес проходът бе затворен заради завъртян товарен автомобил в района на разклона за с. Радковци. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

