Пуснаха движението през Прохода на Републиката

Възстановено е движението по път II-55 Велико Търново – Гурково през Прохода на Републиката, съобщиха от АПИ.

По-рано днес проходът бе затворен заради завъртян товарен автомобил в района на разклона за с. Радковци.