Катастрофа на отбивката за кръговото на Софиийския околовръстен път за Волуяк

Временно е ограничено движението по отбивката за кръговото кръстовище на Софиийския околовръстен път /II-18/ за Волуяк и Монтана поради ПТП, съобщиха от АПИ.
Движението се регулира от "Пътна полиция".
