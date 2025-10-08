ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Катастрофа на отбивката за кръговото на Софиийския околовръстен път за Волуяк

Временно е ограничено движението по отбивката за кръговото кръстовище на Софиийския околовръстен път /II-18/ за Волуяк и Монтана поради ПТП, съобщиха от АПИ. 

Движението се регулира от "Пътна полиция".

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

