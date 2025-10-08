Катастрофа на отбивката за кръговото на Софиийския околовръстен път за Волуяк

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Временно е ограничено движението по отбивката за кръговото кръстовище на Софиийския околовръстен път /II-18/ за Волуяк и Монтана поради ПТП, съобщиха от АПИ.

Движението се регулира от "Пътна полиция".