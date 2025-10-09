Сърбия затвори за камиони с товар ГКПП Стрезимировци от България

На съпределния пункт Стрезимировци сръбските гранични власти временно са преустановили пропускането на камиони с товар на изход от България. Това съобщиха на сайта си от Главна дирекция „Гранична полиция“ (ГДГП). На изход от Сърбия се пропускат всички моторни превозни средства (МПС). Трафикът е нормален на останалите гранични контролно-пропускателни пунктове (ГКПП) със Сърбия. Информацията за движението по границите е към 6:00 часа, съобщава БТА.

На границата с Турция трафикът е интензивен на ГКПП Лесово на изход за товарни автомобили.

Трафикът е нормален на всички гранични контролно-пропускателни пунктове с Република Северна Македония.

Трафикът е нормален на всички гранични преходи с Румъния. Извършва се основен ремонт на българския участък на Дунав мост при Русе, поради което е въведена временна организация на движението. Преминаването се осъществява в една лента с пропускателен режим, който се регулира от служители на фирмата изпълнител.

Нормално е движението през граничните преходи с Гърция. На пътя от гръцка страна по дестинацията Рудозем-Ксанти се извършват строителни дейности. Гръцките власти са поставили табели, на които е указано, че теренът е строителна площадка и не се допуска влизането на външни лица в обекта.